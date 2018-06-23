В Аргентине поблагодарили сборную Нигерии с помощью уличных знаков

Аргентинские болельщики оригинально поздравили сборную Нигерии с победой в матче группового этапа чемпионата мира против Исландии (2:0), сообщает портал TheSportsman. Этот результат оставил аргентинцев в гонке за выход в плей-офф мирового первенства.

На дорожных знаках в аргентинской столице Буэнос-Айресе появились различные поздравительные надписи. "Вперед, Нигерия!", "Спасибо, Нигерия", "Приезжайте в Аргентину!", - такие пожелания высветились на этих конструкциях.

Сборная Аргентины выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

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