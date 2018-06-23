В Аргентине назвали "жестоким и необъяснимым" поведение своих фанатов в отношении хорвата

Аргентинское издание La Nación выступило с критикой в адрес своих соотечественников, которые во время матча чемпионата мира-2018 против Хорватии (0:3), который произошел на стадионе "Нижний Новгород", напали на болельщика команды-соперника. Драку удалось остановить стюардам и проходившим мимо любителям футбола.

Издание охарактеризовало поведение фанатов как "жестокое и необъяснимое".

Сразу же после инцидента был сформирован оперативный штаб – сотрудники службы безопасности с участием российских полицейских, изучив записи с камер видеонаблюдения, быстро вычислили четверых нападавших.

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