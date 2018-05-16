В Аргентине к чемпионату мира-2018 выпустили пособие по соблазнению россиянок

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила пособие "Русский язык и культура", включающее советы по соблазнению русских девушек, информирует La Jugada Financiera. Текст получили тренеры, игроки и журналисты, которые отправятся на чемпионат мира-2018.
Авторы пособия рекомендуют аргентинцам, которые хотят завести знакомство с россиянками, обращать внимание на свой внешний вид, быть опрятными и пользоваться качественным парфюмом.
Отмечается, что россиянки любят инициативных мужчин. Поэтому аргентинцам следует общаться с большим числом женщин, чтобы не испытывать страх и робость перед каждым новом знакомством.
Создатели руководства подчеркивают, что русские женщины прекрасны, и потому многие мужчины просто хотят провести с ними ночь. Но даже если россиянки тоже этого хотят, они должны чувствовать себя важными, уникальными и особенными.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины в групповом турнире сыграет с командами Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).
Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie– Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 мая 2018 г.
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Чемпионат мира 2018
баламошка
Сначала пусть попробуют отбить россиянок у жителей солнечного Кавказа) Придётся Дон Жуанам молниеносно вернуться в Аргентину, или не вернуться вовсе)
18:11
Jean4
Я не понял, они сюда с какой целью едут? =)
18:10
Восставший из пепла
Пусть на кавказ за рассиянками приедут.
18:02
Kasymus
Забыли туда вписать, что мы за наших баб им сами можем ... по самое ... какать и ходить ногами год не смогут
18:01