В Аргентине к чемпионату мира-2018 выпустили пособие по соблазнению россиянок

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила пособие "Русский язык и культура", включающее советы по соблазнению русских девушек, информирует La Jugada Financiera. Текст получили тренеры, игроки и журналисты, которые отправятся на чемпионат мира-2018.

Авторы пособия рекомендуют аргентинцам, которые хотят завести знакомство с россиянками, обращать внимание на свой внешний вид, быть опрятными и пользоваться качественным парфюмом.



Отмечается, что россиянки любят инициативных мужчин. Поэтому аргентинцам следует общаться с большим числом женщин, чтобы не испытывать страх и робость перед каждым новом знакомством.

Создатели руководства подчеркивают, что русские женщины прекрасны, и потому многие мужчины просто хотят провести с ними ночь. Но даже если россиянки тоже этого хотят, они должны чувствовать себя важными, уникальными и особенными.



Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины в групповом турнире сыграет с командами Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).