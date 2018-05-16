17:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Аргентине к чемпионату мира-2018 выпустили пособие по соблазнению россиянок

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Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила пособие "Русский язык и культура", включающее советы по соблазнению русских девушек, информирует La Jugada Financiera. Текст получили тренеры, игроки и журналисты, которые отправятся на чемпионат мира-2018.

Авторы пособия рекомендуют аргентинцам, которые хотят завести знакомство с россиянками, обращать внимание на свой внешний вид, быть опрятными и пользоваться качественным парфюмом.

Отмечается, что россиянки любят инициативных мужчин. Поэтому аргентинцам следует общаться с большим числом женщин, чтобы не испытывать страх и робость перед каждым новом знакомством.

Создатели руководства подчеркивают, что русские женщины прекрасны, и потому многие мужчины просто хотят провести с ними ночь. Но даже если россиянки тоже этого хотят, они должны чувствовать себя важными, уникальными и особенными.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины в групповом турнире сыграет с командами Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня). 

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей

 

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Сначала пусть попробуют отбить россиянок у жителей солнечного Кавказа) Придётся Дон Жуанам молниеносно вернуться в Аргентину, или не вернуться вовсе)

18:11

Jean4

Я не понял, они сюда с какой целью едут? =)

18:10

Восставший из пепла

Пусть на кавказ за рассиянками приедут.

18:02

Kasymus

Забыли туда вписать, что мы за наших баб им сами можем ... по самое ... какать и ходить ногами год не смогут

18:01

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