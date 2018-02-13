23:46 13 февраля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Аргентине хотят, чтобы Месси меньше играл за "Барселону"


Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа попросил Лионеля Месси реже играть за "Барселону", чтобы подойти в лучшем состоянии к чемпионату мира 2018 года. Также функционер отметил потрясающую форму форварда "Манчестер Сити"Серхио Агуэро.

– Я надеюсь, что все игроки сборной Аргентины​ приедут в Россию в той форме, в которой они сейчас находятся, – приводит TYC Sports слова Тапиа. – Сейчас Агуэро показывает выдающуюся игру, а Месси всегда на вершине. Это важно для тренерского штаба. Мы говорили с Месси, чтобы он больше берег себя и реже играл за "Барселону".

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