В Аргентине хотят, чтобы Месси меньше играл за "Барселону"

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа попросил Лионеля Месси реже играть за "Барселону", чтобы подойти в лучшем состоянии к чемпионату мира 2018 года. Также функционер отметил потрясающую форму форварда "Манчестер Сити"​ Серхио Агуэро.

– Я надеюсь, что все игроки сборной Аргентины​ приедут в Россию в той форме, в которой они сейчас находятся, – приводит TYC Sports слова Тапиа. – Сейчас Агуэро показывает выдающуюся игру, а Месси всегда на вершине. Это важно для тренерского штаба. Мы говорили с Месси, чтобы он больше берег себя и реже играл за "Барселону".