В Англии так любят Кейна, что готовы рисовать его портреты даже грязью

Английские болельщики продолжают праздновать успехи своей сборной на чемпионате мира и проявляют своей креатив во всех видах искусства. Так, один из жителей Британии, который регулярно рисует грязью на минивэнах, изобразил капитана национальной команды Харри Кейна.
Напомним, в двух первых матчах мирового первенства Кейн забил пять мячей, возглавив гонку бомбардиров турнира.
Here comes the next pic for @England...:-). #HarryKane #ENGLAND #WorldCup2018 #WorldCup pic.twitter.com/5dBYUg7qJf– Ruddy Muddy (@Ruddy_Muddy) 24 июня 2018 г.
Англичанам осталось провести последний матч группового этапа: 28 июня в Калининграде Кейн и компания встретятся с Бельгией. После двух туров у обеих команд по шесть очков.
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