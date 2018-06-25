В Англии так любят Кейна, что готовы рисовать его портреты даже грязью

Английские болельщики продолжают праздновать успехи своей сборной на чемпионате мира и проявляют своей креатив во всех видах искусства. Так, один из жителей Британии, который регулярно рисует грязью на минивэнах, изобразил капитана национальной команды Харри Кейна.

Напомним, в двух первых матчах мирового первенства Кейн забил пять мячей, возглавив гонку бомбардиров турнира.

Англичанам осталось провести последний матч группового этапа: 28 июня в Калининграде Кейн и компания встретятся с Бельгией. После двух туров у обеих команд по шесть очков.

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