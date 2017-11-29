В Англии сообщили, сколько Линекер заработает за проведение жеребьевки чемпионата мира-2018

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер заработает порядка 20 тысяч евро за проведение жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018, информирует Daily Mail.

Напомним, что англичанин проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года, которая состоится 1 декабря в Москве. Вместе с Линекером церемонию будет вести российская телеведущая Мария Командная.

Мундиаль пройдет в следующем году с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.