В Англии показали, что будет, если сборная выиграет ЧМ-2018. Шуточное видео ВВС

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. Группа G. 18 июня. ТУНИС – АНГЛИЯ. 21.00 (мск)
Журналисты бритнского издания BBC предположили, что произойдет, если сборная Англии выиграет чемпионат мира.
В ролике представлены известные политические и спортивные персонажи, а также известные актеры и телеведущие.
Сборная Англии проведет стартовый матч турнира против сборной Туниса сегодня в Волгограде.
If England win the #WorldCup, we imagine it will go something like this...#TUN v #ENG, tonight 6:15pm @BBCOne. #BBCWorldCup pic.twitter.com/Rus356X1j8– BBC One (@BBCOne) 18 июня 2018 г.
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