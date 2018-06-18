В Англии показали, что будет, если сборная выиграет ЧМ-2018. Шуточное видео ВВС

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. Группа G. 18 июня. ТУНИС – АНГЛИЯ. 21.00 (мск)

Журналисты бритнского издания BBC предположили, что произойдет, если сборная Англии выиграет чемпионат мира.

В ролике представлены известные политические и спортивные персонажи, а также известные актеры и телеведущие.

Сборная Англии проведет стартовый матч турнира против сборной Туниса сегодня в Волгограде.

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