В Англии невесту наказали перед свадьбой за бойкот ЧМ-2018

В Англии гости отказались прийти на свадьбу из-за запрета во время мероприятия смотреть четвертьфинал чемпионата мира-2018 между между сборными Англии и Швеции, сообщает The Mirror. Таким образом они ответили невесте, которая объявила бойкот турниру и назвала свадьбу "торжеством без футбола".

Девушка не позволила вести трансляцию матча во время свадьбы и даже пользоваться смартфонами, чтобы проверить текущий счет. Матч состоится 7 июля в Самаре.

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