02:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Англии испугались, что Робби Уильямса оштрафуют на 2,5 тысячи рублей за неприличный жест


Британская газета Metro написала, что певца Робби Уильямса за неприличный жест, показанный во время церемонии открытия чемпионата мира-2018​, могут наказать. Издание обеспокоено, что англичанину грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей (41 фунт стерлингов по текущему курсу).

Также в статье был рассмотрен аналогичный случай, когда во время Супербоула в 2012 году певица M.I.A. показала средний палец в камеру. Ее хотели обязать выплатить 16,6 миллиона долларов, но в итоге все завершилось подписанием соглашения.

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