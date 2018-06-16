В Англии испугались, что Робби Уильямса оштрафуют на 2,5 тысячи рублей за неприличный жест

Британская газета Metro написала, что певца Робби Уильямса за неприличный жест, показанный во время церемонии открытия чемпионата мира-2018​, могут наказать. Издание обеспокоено, что англичанину грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей (41 фунт стерлингов по текущему курсу).

Также в статье был рассмотрен аналогичный случай, когда во время Супербоула в 2012 году певица M.I.A. показала средний палец в камеру. Ее хотели обязать выплатить 16,6 миллиона долларов, но в итоге все завершилось подписанием соглашения.

Кому Робби Уильямс показал средний палец во время церемонии открытия ЧМ-2018? //

Илья Авербух: "Неприличный жест Робби Уильямса – это все-таки некий ответ британским критикам" //

Уокер о жесте Робби Уильямса: "Так мило, что Робби передал привет Деле Алли" //

Телекомпания Fox извинилась за жест Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018