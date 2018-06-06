В аэропорту Калуги открылся новый терминал. 12 июня здесь ждут сборную Сенегала

Аэропорт в Калуге открыл новый международный терминал в преддверии старта чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. 12 июня сюда прилетит сборная Сенегала, которая во время ЧМ-2018 будет базироваться в Калуге.

Общая пропускная способность аэропорта Калуга возросла со 100 до 350 пассажиров в час. Площадь нового здания составляет 2400 кв. м. Терминал оснащен багажным отделением с раздельной обработкой убывающего и прибывающего багажа.

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