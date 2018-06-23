В аэропорту "Домодедово" возобновлена регистрация пассажиров

Пресс-служба Московского аэропорта "Домодедово" выступила с обращением в связи со сбоем в системе регистрации пассажиров. Отмечается, что на данный момент все неполадки устранены.

"На данный момент регистрация пассажиров возобновлена. Сбой в автоматизированной системе регистрации, с которой столкнулись ряд авиакомпаний во всем мире, устранен", - отмечается в сообщении.

В аэропорту "Домодедово" в субботу утром задерживался вылет рейсов из-за произошедшего технического сбоя. Сотрудники терминала не могли регистрировать пассажиров. Вылет некоторых рейсов был задержан более чем на час.

Коллапс в "Домодедово". Из-за сбоя задержится вылет самолетов //

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