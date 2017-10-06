Ужасный промах Месси. Видео

Сборная Аргентины не смогла обыграть Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0). Капитан аргентинцев Лионель Месси имел хороший момент для взятия ворот на 46-й минуте. Однако после удара аргентинца мяч угодил в штангу.

So close!! On another night Lionel Messi would've scored all these chances, but Argentina are now on the brink of World Cup elimination pic.twitter.com/Vo0iwihVeM – Goal (@goal) 6 октября 2017 г.

На данный момент Аргентина не попадает на чемпионат мира и занимает шестое место в турнирной таблице отбора, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, потерявший шансы поехать на мировое первенство в Россию.