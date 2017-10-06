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12:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ужасный промах Месси. Видео

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Сборная Аргентины не смогла обыграть Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0). Капитан аргентинцев Лионель Месси имел хороший момент для взятия ворот на 46-й минуте. Однако после удара аргентинца мяч угодил в штангу.

На данный момент Аргентина не попадает на чемпионат мира и занимает шестое место в турнирной таблице отбора, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, потерявший шансы поехать на мировое первенство в Россию.
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

Ужасно то, что у некоторых писальный аппарат не соображает)))

13:32

Flamenco

Для АУТОРА))) Промах и Штанга это не одно и тоже

13:28

ЗЮК

Лютая помойка.

13:03