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Ужас! Дзюба показал травмированный палец

Артем ДЗЮБА (слева, с Андреем ЛУНЕВЫМ). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА (слева, с Андреем ЛУНЕВЫМ). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Нападающий сборной России Артем Дзюба в своем Инстаграме продемонстрировал травмированный палец. 29-летний форвард заявил, что это повреждение не помешает ему проявить свои лучшие качества в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии

Для всех, кто переживает за меня: футбола без травм не бывает... но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит! - написал Дзюба на своем странице в Инстаграме.

 

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия - Хорватия

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