Узбекистан проиграл Китаю Липпи и в борьбе за путевку на ЧМ-2018 пропустил вперед Сирию

Сборная Узбекистана проиграла Китаю в матче группы A 3-го отборочного раунда чемпионата мира-2018 - 0:1. В составе узбекской команды полный матч провел защитник "Локомотива" Виталий Денисов. Также полный поединок провел экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов, а Марат Бикмаев, игравший за "Крылья Советов", "Рубин", нальчикский "Спартак" и "Аланию", был заменен во втором тайме. Отметим, что Китай возглавляет Марчелло Липпи, приведший Италию к победе на ЧМ-2006.

Это поражение существенно ухудшило шансы Узбекистана не только на прямую путевку на чемпионат мира, но и на попадание в "стыки" - команда опустилась на четвертое место, пропустив вперед Сирию. Последняя сегодня одолела Катар. Теперь, чтобы попасть на ЧМ в Россию, Узбекистану в последнем туре нужно обыгрывать Корею и надеяться, что Сирия не сможет победить немотивированный Иран.

Иран, уже обеспечивший себе место на ЧМ-2018, сегодня сыграл вничью с Кореей - 0:0. Хавбек "Ростова" Саид Эззатоллахи начал матч в стартовом составе и был удален с поля.

В другой группе Ирак одолел Таиланд - эта игра не имела турнирного значения.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A

Таиланд - Ирак - 1:2 (0:1)

Группа B

Китай - Узбекистан - 1:0 (0:0)

Сирия - Катар - 3:1 (1:1)

Корея - Иран - 0:0

Удаление: Эзатоллахи, 52.