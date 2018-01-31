Утверждены штрафы за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

Совет Федерации одобрил в среду закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира 2018 года, информирует ТАСС.

Так, за незаконную реализацию билетов будет взиматься штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будет грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток либо штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей.

Штрафы для юридических лиц за данное правонарушение составят от полумиллиона до одного миллиона рублей с одновременной возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток.

За реализацию поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на их получение, установлена более высокая административная ответственность (как за правонарушение, "обладающее большей степенью общественной опасности"). Штрафы для граждан, согласно закону, составят от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут наказываться штрафом в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на период до 90 суток.