Утвержден слоган жеребьевки ЧМ-2018

РФС на своем официальном сайте сообщил, что слоганом жеребьевки чемпоината мира 2018 года станет фраза: "Смотри, как сойдутся звезды". Жеребьевка мирового первенства пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Отметим, что при жеребьевке мирового первенства, которая состоится 1 декабря, сборная России наряду с Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

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