Утвержден дизайн паспорта болельщика на ЧМ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на своем официальном сайте сообщило об утверждении формата и дизайна паспорта болельщика (FAN ID), который необходимо оформить для посещения матчей чемпионата мира 2018 года. Этот документ, как и на Кубке конфедераций 2017 года, будет обязательным для допуска на арены, на которых пройдут матчи мирового первенства.

FAN ID представляет собой пластиковую карточку, на которой указаны имя, фамилия и фотография ее обладателя.

- Для посещения чемпионата мира по футболу 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика, - сказал замдиректора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. - Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир.

Отметим, что во время чемпионата мира паспорт болельщика вместе с билетом на матч дает его обладателю право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами турнира и в общественном городском транспорте в дни матчей. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право на безвизовый въезд в Россию в период, который начнется за 10 дней до начала мирового первенства и завершится через 10 дней после его окончания.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря этого года в Москве пройдет жеребьевка турнира.