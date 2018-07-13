Усы победы. Гризманн раскрыл секрет успеха сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что перед матчами ЧМ-2018 игроки национальной команды на счастье трогают усы защитника Адиля Рами.

- Да, такая традиция (трогать за усы Рами) уже существует, - цитирует ТАСС Гризманна. - Я начал ей пользоваться перед четвертьфиналом. Как я к этому отношусь? Ну, нам это помогает, так что жаловаться не на что.

Напомним, французы вышли в финал ЧМ, где сыграют против Хорватии. Матч пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)