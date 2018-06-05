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"Усы надежды". Перед ЧМ-2018 запущена акция в поддержку Черчесова


Известный ведущий Иван Ургант в Инстаграме запустил акцию "Усы надежды" в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды.

Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

Вперед, Россия!" - написал Ургант в Инстаграме.

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Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды ⚽ Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика! Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперёд, Россия!

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) 5 Июн 2018 в 1:35 PDT

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