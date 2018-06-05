"Усы надежды". Перед ЧМ-2018 запущена акция в поддержку Черчесова

Известный ведущий Иван Ургант в Инстаграме запустил акцию "Усы надежды" в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды.



Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!



Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.



Вперед, Россия!" - написал Ургант в Инстаграме.

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