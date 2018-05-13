Успех Израиля на "Евровидении" - к победе хозяев чемпионата мира

Евровидение, Кубок-Лига чемпионов и чемпионат мира, раз в 20 лет: просто одна картинка. Фото "СЭ"

Победа Израиля на конкурсе песни "Евровидение" имеет интересную связь с большим футболом. Дважды в истории после успеха представителей этой страны на музыкальном соревновании "Ливерпуль" или "Реал" выигрывали Кубок/Лигу чемпионов, а золото чемпионата мира брали хозяева турнира.

В 1978 году лучшим клубом Европы стал "Ливерпуль" (в финале в Лондоне на "Уэмбли" выиграл у "Брюгге" – 1:0), а на домашнем ЧМ победила Аргентина.

В 1998-м чемпионами были "Реал" (в финале в Амстердаме выиграл у "Ювентуса" – 1:0) и Франция соответственно.

В 2018 году 63-й конкурс песни "Евровидение" выиграла представительница Израиля Нетта Барзилай. В финале в Лиссабоне успех ей принесла песня "Тоу". Это четвертая победа Израиля в конкурсе (после 1978-го, 1979-го и 1998-го).

В финале Лиги чемпионов-2018 сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Главный матч сезона между 12-кратным и 5-кратным обладателем кубка чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Хозяева турнира в группе А сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Это случается раз в 20 лет

1978: Израиль выиграл "Евровидение", "Ливерпуль" выиграл Кубок чемпионов, чемпионат мира выиграли хозяева (Аргентина)

1998: Израиль выиграл "Евровидение", "Реал" выиграл Лигу чемпионов, чемпионат мира выиграли хозяева (Франция)

2018: Израиль выиграл "Евровидение", "Реал" или "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов, хозяин чемпионата мира – Россия

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