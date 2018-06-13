Усэйн Болт: "На чемпионате мира буду поддерживать Аргентину"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт признался, что на ЧМ-2018 будет болеть за сборную Аргентины. Также он отметил, что поддерживает полузащитника сборной Франции Поля Погба.

– Я поддерживаю сборную Аргентины. Ямайка не попала на чемпионат мира. А у Аргентины есть талант, мастерство, чтобы дойти до финала, – цитирует AFP ямайского спринтера. – Франция? Это одна из лучших команд. Так что тоже может дойти до финала. Борьба будет упорной. Так что я с удовольствием посмотрю матчи чемпионата мира. Во Франции выделил бы Погба. Я его большой поклонник. Я им был еще до его перехода в "МЮ".

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