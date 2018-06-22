USADA призвало ФИФА проверить сборную России на допинг

Руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт после первого в современной истории выхода сборной России в плей-офф чемпионата мира призвал ФИФА проверить игроков команды-хозяйки турнира на допинг. По его мнению, такие меры необходимы, чтобы гарантировать доверие общественности к честности мирового первенства.

– Сборную России надо активно проверять, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира, – цитирует Telegraph Тайгарта. – Тех, кто показывает выдающиеся результаты, надо проверять чаще.

Британское издание обратилось с соответствующим запросом к ФИФА, на что получило ответ: "Когда речь заходит о тестах во время турниров, мы не можем давать комментарии по этим данным".

Напомним, что в мае 2018 года ФИФА закрыла "допинговые" дела игроков сборной России, открытые после публикации отчетов независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Само антидопинговое агентство согласилось с выводами международной федерации.

Следующий матч сборной России состоится в понедельник, 25 июня. Соперником команды Станислава Черчесова по матчу в Самаре будет Уругвай. Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.

Отметим, что россияне выйдут в 1/8 финала с первого места в группе, если не проиграют южноамериканцам.

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