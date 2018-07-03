USA Today: "Путин уже выиграл чемпионат мира"

Обозреватель газеты Usa Today Мартин Роджерс высказал мнение, что президент России Владимир Путин, несмотря ни на что, "выиграл" чемпионат мира, проходящий в его стране.

Журналист, указав на надежды с помощью турнира восстановить испорченную репутацию России в мире, отмечает, что Путин заставил всех забыть о претензиях, предъявляемых Москве со стороны мирового сообщества.

Британские политики заявили, что они не приедут на чемпионат, но советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в разговоре на более серьезные темы попросил Путина поделиться секретами успешной организации мероприятия.



Швеция, изначально объявившая чемпионату дипломатический бойкот, была вынуждена отказаться от него, когда ее сборная вышла в плей-офф.

Благодаря празднику футбола Россия стала привлекательным туристическим направлением. Сотни тысяч гостей встретила солнечная погода, величественность Москвы и гораздо более дружелюбные россияне, чем ожидалось.



Многие также отмечали безопасность пребывания в России. За все время чемпионата не произошло каких-либо серьезных инцидентов, а высокий уровень футбола заставил многих болельщиков считать этот чемпионат мира одним из лучших за последнее время, отметил Роджерс.

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