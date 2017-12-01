19:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругваю будет интересно сыграть с Россией


Тренер сборной Уругвая Отеро Сельсо признался, что рад, что его команде досталась страна-хозяйка турнира. Помимо уругвайцев и россиян в группу А также попали Саудовская Аравия и Египет.

– Хорошая группа, мы рады, что сыграем с хозяйкой турнира, с Россией, это будет интересно, – сказал Сельсо. – Сборная России показывает современный европейский футбол, силовой футбол. Много внимания физической подготовке. Задача Уругвая это, конечно, выход из этой группы. С какого места, не так важно.

Отметим, что главный тренер уругвайцев Оскар Табарес не приехал в Россию на жеребьевку по состоянию здоровья. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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