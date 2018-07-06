Уругвайцы надели свой флаг на памятник в Нижнем Новгороде

Семья из Уругвая покрыла флагом своей страны скульптуру фотографа, установленную на Большой Покровской улице. Южноамериканцы сделали фотографию на фоне памятника и отправились в фан-зону.

- Мы из Монтевидео, на родине болеем за "Пеньяроль", - объяснила супруга главы семейства. - Сегодня наша сборная победит. Счет? 1:0. А забьет Суарес. (Вячеслав КОРОТКИН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)