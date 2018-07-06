11:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвайцы надели свой флаг на памятник в Нижнем Новгороде


Семья из Уругвая покрыла флагом своей страны скульптуру фотографа, установленную на Большой Покровской улице. Южноамериканцы сделали фотографию на фоне памятника и отправились в фан-зону.

- Мы из Монтевидео, на родине болеем за "Пеньяроль", - объяснила супруга главы семейства. - Сегодня наша сборная победит. Счет? 1:0. А забьет Суарес. (Вячеслав КОРОТКИН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Уругвай - Франция:  чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ