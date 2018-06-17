Уругвай тренируется в полном составе

Сборная Уругвая тренируется в полном составе за три дня до матча второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии, информирует ТАСС.

​Тренировка проходит в воскресенье на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). В составе уругвайцев занимаются все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире.

Игроки провели порядка 40 минут в тренажерном зале, затем переместились на тренировочное поле. В течение 20 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, футболисты провели легкую разминку и приступили к упражнениям с мячом.

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