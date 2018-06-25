Уругвай – Россия: за что удален Смольников?

На 36-й минуте матча чемпионата мира Уругвай - Россия арбитр Маланг Дьедью вынес предупреждение Игорю Смольникову. Для российского защитника оно стало вторым - ему пришлось покинуть поле. Прав ли судья, показавший нашему игроку две желтые карточки?

Решения сенегальского рефери можно поддержать. В первом эпизоде на 27-й минуте Смольников на чужой половине поля грубо атаковал Эдинсона Кавани и сбил его. Дьедью дал уругвайцам продолжить атаку и только затем наказал российского защитника "горчичником". А девять минут спустя Смольников сзади в прыжке вновь грубо обошелся с соперником, сбив уже Диего Лаксальта. И в этом случае такой фол заслуживал предупреждения. (Александр БОБРОВ)

36-я минута матча Уругвай - Россия.

36-я минута матча Уругвай - Россия.

36-я минута матча Уругвай - Россия.

36-я минута матча Уругвай - Россия.

36-я минута матча Уругвай - Россия.

36-я минута матча Уругвай - Россия.

36-я минута матча Уругвай - Россия.