Уругвай – Россия: южноамериканцев поддержат около 1,7 тысяч болельщиков

Около 1,7 тысяч болельщиков из Уругвая будут поддерживать свою сборную в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Самарской области. Игра состоится на "Самара Арене" сегодня, 25 июня. Вместимость стадиона составляет 45 тысяч человек.

В двух стартовых матчах на мировом первенстве Россия и Уругвай одержали по две победы, набрав по 6 очков. Перед очной встречей команда Станислава Черчесова занимает первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей – 8:1, у уругвайцев она следующая – 2:0.

Для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места в группе A сборной России достаточно сыграть вничью с южноамериканцами.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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