Уругвай - Россия: второй гол. Разбор момента

Разбираем, как сборная Уругвая забила второй гол в ворота команды России в матче чемпионата мира по футболу-2018 Уругвай – Россия в Самаре.

Гол пришел со стандартного положения. Команда Уругвая подавала угловой.

Уругвай - Россия: второй гол.

Мяч был верхом направлен в центр штрафной площади, первым к нему успел Артем Дзюба.

Уругвай - Россия: второй гол.

Форвард выбил мяч, однако на отскоке первым оказался Диего Лаксальт, который сходу пробил по воротам.

Уругвай - Россия: второй гол.

Мяч задел ногу Дениса Черышева, изменил направление и влетел в нижний угол ворот.

Уругвай - Россия: второй гол.

Уругвай - Россия: второй гол.

Тут стоит отметить, что сборной России очевидно не хватило еще одного игрока, караулящего отскок перед штрафной. Этим занимался один Черышев, тогда как уругвайцев было двое – Весино, которого и держал Черышев, и Лаксальт, оставшийся без присмотра.

Уругвай - Россия: онлайн-трансляция матча