Уругвай - Россия: второй гол. Разбор момента

Разбираем, как сборная Уругвая забила второй гол в ворота команды России в матче чемпионата мира по футболу-2018 Уругвай – Россия в Самаре.
Гол пришел со стандартного положения. Команда Уругвая подавала угловой.
Уругвай - Россия: второй гол.
Мяч был верхом направлен в центр штрафной площади, первым к нему успел Артем Дзюба.
Уругвай - Россия: второй гол.
Форвард выбил мяч, однако на отскоке первым оказался Диего Лаксальт, который сходу пробил по воротам.
Уругвай - Россия: второй гол.
Мяч задел ногу Дениса Черышева, изменил направление и влетел в нижний угол ворот.
Уругвай - Россия: второй гол.
Уругвай - Россия: второй гол.
Тут стоит отметить, что сборной России очевидно не хватило еще одного игрока, караулящего отскок перед штрафной. Этим занимался один Черышев, тогда как уругвайцев было двое – Весино, которого и держал Черышев, и Лаксальт, оставшийся без присмотра.