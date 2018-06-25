Уругвай – Россия: видеотрансляция – в 17.00

25 июня, в понедельник, чемпионат мира по футболу 2018 дарит болельщикам еще одну крутую игру сборной России – с Уругваем. Россияне против суперзвезд Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Эта игра пройдет в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени. Команды разыграют первое место в группе А – победитель сыграет в 1/8 в Сочи на стадионе "Фишт", вторая команда будет играть в Москве на арене "Лужники". Две другие команды квартета – Египет и Саудовская Аравия потеряли мотивацию, они покидают турнир. В группе B определятся соперники россиян и уругвайцев – там на плей-офф претендуют сразу три команды – Испания, Португалия и Иран.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Россия. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Уругвай – Россия.

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Сегодня ход заключительной игры россиян в группе для вас прокомментируют журналист "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и его гость, известный агент, Шандор Варга – близкий друг Арсена Венгера. Не пропустите комментарии авторитетного специалист. Это будет увлекательно.