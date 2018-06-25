Уругвай – Россия: трансляция – в 17.00, видео

В понедельник, 25 июля, начнется третий тур на чемпионате мира-2018. Первыми заключительные встречи этой стадии сыграют команды группы А. Известно, что место в 1/8 финала себе уже гарантировали Россия и Уругвай, которые и сыграют между собой. Командам осталось определить, кто отправится в плей-офф с первого места, а кто – со второго. Встреча состоится на "Самара Арене" начнется в 21.00 по московскому времени. В это же время начнется матч Египет – Саудовская Аравия.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!

Сегодня ход заключительной игры россиян в группе для вас прокомментируют журналист "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и его гость, известный агент, Шандор Варга – близкий друг Арсена Венгера. Не пропустите комментарии авторитетного специалист. Это будет увлекательно.