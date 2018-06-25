Уругвай - Россия: Суарес и Кавани в стартовом составе уругвайцев

Сборная Уругвая объявила стартовый состав на матч группового этапа чемпионата мира против России. С первых минут встречу начнут нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани.
Состав Уругвая: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.
Уругвай - Россия: чемпионат мира, 25 июня 2018, анонс матча, прогноз Игоря Рабинера
Уругвай – Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара
Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты