Уругвай – Россия: прогноз, прямая трансляция (видео), начало – в 17.00

В понедельник национальная команда России проведет последний матч группового турнира чемпионата мира, соперник – сборная Уругвая. На кону стоит первая строчка в группе А, Египет и Саудовская Аравия, напомним, потеряли шансы выйти в плей-офф. Встреча команд Станислава Черчесова и Оскара Табареса сыграют на "Самара Арене", начало матча в 17.00 по московскому времени. Чтобы уругвайцам занять первое место, нужно добиться победы. Другие исходы идут на пользу россиянам. В то же время букмекеры отдают предпочтение команде Уругвая.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!

Сегодня ход заключительной игры россиян в группе для вас прокомментируют журналист "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и его гость, известный агент, Шандор Варга – близкий друг Арсена Венгера. Не пропустите комментарии авторитетного специалиста. Это будет увлекательно.