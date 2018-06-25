Уругвай - Россия: пауз на "водопой" не предусмотрено

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что в матче группового турнира чемпионата мира-2018 Уругвай - Россия не предусмотрено специальных пауз из-за жары. На момент начала встречи температура воздуха в Самаре составляет 32 градуса. По правилам ФИФА, главный арбитр встречи может сделать небольшую паузу в игре, чтобы футболисты могли попить воды, при температуре выше 32 градусов. Для принятия подобного решения ФИФА использует специальный индекс WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature), который учитывает несколько факторов, в том числе влажность воздуха.

- Специального "водопоя" не предусмотрено, - цитирует ТАСС Владимирова.

Онлайн-трансляция матча Уругвай - Россия