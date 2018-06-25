Уругвай - Россия: Муслера проводит 100-й матч за сборную

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России стал 100-м для 32-летнего вратаря Фернандо Муслеры в майке национальной команды.

Кроме него данную отметку преодолели шесть игроков. Например, форвард Луис Суарес сделал это в прошлой игре с Саудовской Аравией (1:0) 20 июня.



Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)