17:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай - Россия: Муслера проводит 100-й матч за сборную


Матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России стал 100-м для 32-летнего вратаря Фернандо Муслеры в майке национальной команды.

Кроме него данную отметку преодолели шесть игроков. Например, форвард Луис Суарес сделал это в прошлой игре с Саудовской Аравией (1:0) 20 июня.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское) 

Уругвай - Россия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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