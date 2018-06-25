Уругвай - Россия: Муслера не пропустил в третьей игре ЧМ-2018 подряд

Сборная Уругвая обыграла Россию со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира. 32-летний вратарь латиноамериканской команды Фернандо Муслера не пропустил в третьей игре турнира подряд.



Ранее уругвайцы на групповом этапе обыграли Египет (1:0) и Саудовскую Аравию (1:0).



Догнать Муслеру по матчем без пропущенных голов на турнире в России может хорват Даниэл Субашич. Его национальная команда в двух стартовых играх чемпионата мира обыграла с сухим счетом Нигерию (2:0) и Аргентину (3:0).