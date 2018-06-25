Уругвай - Россия: как забивал Суарес. Разбор момента

Разбираем момент, в котором Луис Суарес поразил ворота Игоря Акинфеева в матче чемпионата мира по футболу-2018 Уругвай – Россия в Самаре.

Началось все с неаккуратного паса Юрия Газинского на Илью Кутепова. Сборная России владела мячом, проводила позиционную атаку, хавбек, не найдя продолжения впереди, решил сделать неточную передачу назад и ошибся.

Уругвай - Россия: первый гол.

Суарес перехватил мяч, дошел до штрафной сборной России и прострелил на Эдинсона Кавани.

Уругвай - Россия: первый гол.

Уругвай - Россия: первый гол.

Кутепов пас прервал, но мяч отлетел точно к Родриго Бетанкуру, которого сбил стремившийся исправить свою оплошность Газинский.

Уругвай - Россия: первый гол.

Исполнявший штрафной Суарес пробил в угол, где стоял Игорь Акинфеев. На повторе было видно, что наш вратарь сделал крохотное движение в противоположную сторону, за "стенку", и это, очевидно, помешало ему отразить удар. Хотя Сергей Игнашевич вроде бы убрал из "стенки" встроившихся в нее уругвайцев и, как казалось, расчистил голкиперу обзор.

Уругвай - Россия: первый гол.

Уругвай - Россия: первый гол.

Уругвай - Россия: онлайн-трансляция матча