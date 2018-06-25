Уругвай - Россия: как забивал Кавани. Разбор момента

Разбираем, как форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил третий мяч в ворота сборной России в матче чемпионата мира по футболу-2018 в Самаре.
Третий гол в ворота сборной России, как и второй, случился после подачи уругвайцами углового. Если в первом тайме наша команда слишком вжалась в свою штрафную и оставила без должного присмотра зону перед ней, за что и поплатилась, то на этот раз все решило мастерство и голевое чутье соперника.
Великолепно играющий головой Диего Годин нанес удар по воротам.
Игорь Акинфеев отразил мяч, но на добивание первым успел Эдинсон Кавани.
Обращает на себя внимание, что опекавший его Федор Кудряшов на мгновение поднял голову, бросив взгляд на происходящее в штрафной, и этого мгновения Кавани хватило, чтобы остаться без присмотра – уругваец, не отвлекаясь ни на что, шел в зону возможного отскока и преуспел.
- Игорь Акинфеев
- Федор Кудряшов
- Сборная России (футбол)
- Диего Годин
- Эдинсон Кавани
- Сборная Уругвая (футбол)