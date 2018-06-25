Уругвай - Россия: как забивал Кавани. Разбор момента

Разбираем, как форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил третий мяч в ворота сборной России в матче чемпионата мира по футболу-2018 в Самаре.

Третий гол в ворота сборной России, как и второй, случился после подачи уругвайцами углового. Если в первом тайме наша команда слишком вжалась в свою штрафную и оставила без должного присмотра зону перед ней, за что и поплатилась, то на этот раз все решило мастерство и голевое чутье соперника.

Уругвай - Россия: третий гол.

Великолепно играющий головой Диего Годин нанес удар по воротам.

Уругвай - Россия: третий гол.

Игорь Акинфеев отразил мяч, но на добивание первым успел Эдинсон Кавани.

Уругвай - Россия: третий гол.

Уругвай - Россия: третий гол.

Обращает на себя внимание, что опекавший его Федор Кудряшов на мгновение поднял голову, бросив взгляд на происходящее в штрафной, и этого мгновения Кавани хватило, чтобы остаться без присмотра – уругваец, не отвлекаясь ни на что, шел в зону возможного отскока и преуспел.

Уругвай - Россия: онлайн-трансляция матча