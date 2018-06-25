17:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай - Россия: Черчесов отреагировал на удаление Смольникова и заменил Черышева на Фернандеса


Сборная России провела замену уже в первом тайме матча с Уругваем. На 38-й минуте полузащитника Дениса Черышева заменил защитник Мариу Фернандес.

Таким образом тренерский штаб национальной команы во главе со Станиславом Черчесовым отреагировал на удаление Игоря Смольникова на 36-й минуте за вторую желтую карточку. 

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча

Уругвай - Россия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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