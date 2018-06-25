Уругвай - Россия: Черчесов отреагировал на удаление Смольникова и заменил Черышева на Фернандеса

Сборная России провела замену уже в первом тайме матча с Уругваем. На 38-й минуте полузащитника Дениса Черышева заменил защитник Мариу Фернандес.



Таким образом тренерский штаб национальной команы во главе со Станиславом Черчесовым отреагировал на удаление Игоря Смольникова на 36-й минуте за вторую желтую карточку.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча