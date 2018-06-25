Прогноз "Фонбет": Уругвай – фаворит матча с Россией

25 июня в Самаре сборная Уругвая сыграет со сборной России в рамках третьего тура группы А. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

"Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Уругвай – Россия, если встреча завершится безголевой ничьей. На победу Уругвая со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 7.00, со счетом 3:1 – с коэффициентом 25.00. На победу сборной России со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 7.50, со счетом 3:0 – с коэффициентом 35.00. На ничью со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.00, со счетом 2:2 – с коэффициентом 17.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают, что победит сборная Уругвая. На победу команды Оскара Табареса принимаются ставки с коэффициентом 2.65, на победу России – с коэффициентом 3.05, на ничью – с коэффициентом 3.10. Мнения клиентов "Фонбет" по поводу исхода встречи разделились. На победу россиян сделали ставку 48% игроков, на победу Уругвая – 41%, на ничью – 11%.

Сколько забьют голов?

По мнению "Фонбет", в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.55, на тотал больше 2,5 – за 2.45. Большинство клиентов "Фонбет", впрочем, считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 75% игроков, на тотал меньше 2,5 – 25%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной России – ее предпочли 38% клиентов "Фонбет". 10% игроков поставили на то, что команда Станислава Черчесова не проиграет. 31% игроков выбрал победу Уругвая, а еще 12% клиентов "Фонбет" поставили на то, что уругвайцы не проиграют. 9% игроков сделали ставку на ничью в этом матче.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на то, что сборная Уругвая не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 500 000 рублей. В среднем на матч сборных Уругвая и России ставят 756 рублей.

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