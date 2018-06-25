Уругвай - Россия: арбитр не наказал уругвайца пенальти

На 70-й минуте матча чемпионата мира Уругвай - Россия ошибся судья Маланг Дьедью, не назначивший пенальти в ворота уругвайцев.



В том моменте Диего Годин в борьбе за верховую передачу правой рукой угодил в лицо Артему Дзюбе, едва не нанеся ему травму.



Впоследствии в течение некоторого времени этот эпизод просматривал Клеман Тюрпен. Сам Дьедью не стал использовать видеоповтор.

В итоге пенальти назначен не был, игра продолжилась. (Александр БОБРОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча