18:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай - Россия: арбитр не наказал уругвайца пенальти

Разбор момент с назначением пенальти в ворота России. Разбор момент с назначением пенальти в ворота России. Разбор момент с назначением пенальти в ворота России. Разбор момент с назначением пенальти в ворота России. Разбор момент с назначением пенальти в ворота России.
Разбор момент с назначением пенальти в ворота России.

На 70-й минуте матча чемпионата мира Уругвай - Россия ошибся судья Маланг Дьедью, не назначивший пенальти в ворота уругвайцев.

В том моменте Диего Годин в борьбе за верховую передачу правой рукой угодил в лицо Артему Дзюбе, едва не нанеся ему травму.

Впоследствии в течение некоторого времени этот эпизод просматривал Клеман Тюрпен. Сам Дьедью не стал использовать видеоповтор. 

В итоге пенальти назначен не был, игра продолжилась. (Александр БОБРОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча 

Уругвай - Россия

 

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