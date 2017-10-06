Уругвай потерял очки в матче с Венесуэлой

Сборная Уругвая не смогла обыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Венесуэлу на выезде - 0:0. Тем самым команда потеряла шанс оформить выход в финальную часть с финальным свистком.

Уругвай занимает второе место в турнирной таблице отбора, имея в активе 28 очков. Обойти команду имеют шанс Колумбия, Перу, Аргентина и Чили. Вместе с тем, уругвайцы могут отпраздновать выход на турнир уже сегодня, если в матче Перу - Аргентина не будет ничьей, а Чили не обыграет Эквадор.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Венесуэла - Уругвай - 0:0

Венесуэла: Фариньес, Кихада, Вильянуэва, Гарсия, Чансельор, Ринкон, Кордова (Сотельдо, 80), Морено, Рондон, Мартинес (Отеро, 69), Мурильо (Лусена, 84).

Уругвай: Муслера, Годин, Макси Перейра, Касерес, Хименес, Родригес (Бентанкур, 64), Весино, Нандес (Гонсалес, 84), Вальверде (Перейро, 79), Суарес, Кавани.

Предупреждения: Вильянуэва, 43. Нандес, 62. Ринкон, 86.

Судья: Андерсон Даронко (Бразилия).

05 октября. Сан-Кристобаль. Стадион "Polideportivo de Pueblo Nuevo".