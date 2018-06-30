Уругвай - Португалия: уругвайцы сделали одну замену после матча с Россией

Стал известен состав сборной Уругвая на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии. По сравнению с игрой против России (3:0) Оскар Табарес произвел в стартовом составе одну замену - вместо Себастьяна Коатеса на поле выйдет Хосе Хименес.

Уругвай: Муслера - Хименес, Годин, Касерес - Нандес, Бентакур, Торрейра, Весино, Лаксальт - Суарес, Кавани.

Матч Уругвай - Португалия начнется в 21.00 по московскому времени.

Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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