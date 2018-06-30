Уругвай – Португалия: трансляция – 30 июня, 21.00, видео

В субботу 30 июня, в России начнется плей-офф чемпионата мира. И уже первый день болельщики увидят суперигру Уругвай – Португалия. Первая команда легко вышла в плей-офф, не пропустив ни одной игры, а вторая – с трудом. Уругвайцы забивают только со "стандартов" и вообще не пропускают. Зато у португальцев на космическом уровне проводит турнир Криштиану Роналду. Чья возьмет сегодня? Эти топ-сборные, напомним, встретятся в Сочи на арене "Фишт", начало – в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Португалия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Португалия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!