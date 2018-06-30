Уругвай - Португалия: Табарес и Сантуш побили возрастной рекорд Рехагеля и Лагербека

Главные тренеры сборных Уругвая и Португалии Оскар Табарес и Фернанду Сантуш установили рекорд по общему возрасту в одном матче чемпионата мира. Общий возраст рулевых участников 1/8 финала чемпионата мира-2018 - 135 лет и 3 месяца.
Предыдущий рекорд - был установлен 8 лет назад. В матче Греция - Нигерия (2:1) возраст главных тренеров Отто Рехагеля и Ларса Лагербека составил 133 года и 9 месяцев.
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Греции (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Отто Рехагель
- Оскар Табарес
- Фернанду Сантуш (тренер)
- Ларс Лагербек