Уругвай - Португалия: Табарес и Сантуш побили возрастной рекорд Рехагеля и Лагербека

Главные тренеры сборных Уругвая и Португалии Оскар Табарес и Фернанду Сантуш установили рекорд по общему возрасту в одном матче чемпионата мира. Общий возраст рулевых участников 1/8 финала чемпионата мира-2018 - 135 лет и 3 месяца.

Предыдущий рекорд - был установлен 8 лет назад. В матче Греция - Нигерия (2:1) возраст главных тренеров Отто Рехагеля и Ларса Лагербека составил 133 года и 9 месяцев.