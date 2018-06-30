Уругвай - Португалия: Суарес обошел Василия Березуцкого по матчам за сборную

Защитник сборной Уругвая Диего Годин вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии. Для него это 120-я игра в форме национальной команды. По этому показателю он обходит, в частности, англичанина Уэйна Руни и догоняет чемпиона Европы грека Теодораса Загоракиса.

За сборную Уругвая больше Година провел только Макси Перейра (125). Он также вошел в заявку сборной на ЧМ-2018, но на поле пока не появлялся.

Форвард Эдинсон Кавани проводит 105-й матч и обходит ивуарийца Дидье Дрогба и аргентинца Диего Симеоне, а также догоняет, в частности, защитника "Зенита" Бранислава Ивановича. Партнер Кавани по атаке Луис Суарес вышел на поле в 102-й игре и обошел россиянина Василия Березуцкого.

Наконец для голкипера уругвайцев Фернандо Муслеры встреча стала 101-й.