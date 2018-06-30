Уругвай – Португалия: прямая трансляция (видео)

Сегодня, 30 июня, в России стартует плей-офф чемпионата мира. И уже первый день и начальная стадия дарит яркий матч двух топ-сборных – Уругвай против Португалии. Уругвайцы пока единственная команда, которая не пропустила ни одного гола на турнире, а вот португальцы, напротив, не являются непроходимы в обороне, но зато там впереди феерит Криштиану Роналду. Что соперники покажут в жару? Ведь играть им в Сочи на стадионе "Фишт", правда, начало игры вечернее – 21.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Португалия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Португалия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!