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Уругвай - Португалия: прогноз букмекеров


В субботу, 30 июня, в Сочи пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 УругвайПортугалия. Игру принимает стадион "Фишт". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Уругвая с коэффициентом 1,89, а Португалии – 1,92.

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Уругвай – Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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