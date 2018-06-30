Уругвай - Португалия: прогноз букмекеров

В субботу, 30 июня, в Сочи пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Уругвай – Португалия. Игру принимает стадион "Фишт". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.
Winline оценивает шансы на успех Уругвая с коэффициентом 1,89, а Португалии – 1,92.
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Уругвай – Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 21.00 (время московское)
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