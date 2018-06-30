Уругвай - Португалия: Кавани оформил дубль и вывел уругвайцев вперед

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани оформил дубль в матче 1/8 чемпионата мира против Португалии. Уругвайцы повели со счетом 2:1.

Голевую атаку на 62-й минуте матча начал вратарь Фернандо Муслера. Он выбил мяч вперед, Луис Суарес поборолся за него, и круглый в итоге оказался у Родриго Бентанкура на правом фланге. Тот покатил его налево, и Кавани красиво закрутил мяч в дальний угол ворот Патрисиу.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.