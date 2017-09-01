Уругвай и Аргентина сыграли вничью, Парагвай разгромил Чили

Сборные Уругвая и Аргентины разошлись миром в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команды обошлись без забитых мячей.

В другой встрече Парагвай​ забил три безответных мяча в ворота Чили.

Уругвайцы и чилийцы идут на 3-м и 4-м местах в турнирной таблице соответственно, аргентинцы занимают 5-ю строчку, а парагвайцы - 7-ю.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Уругвай - Аргентина - 0:0

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Сильва, Годин, Родригес, Гонсалес (Корухо, 68), Весино, Нандес, Кавани, Суарес (Стуани, 83).

Аргентина: Ромеро, Фасио, Меркадо, Отаменди, Билья, Ди Мария (Корреа, 90+2), Писарро, Акунья (Акоста, 61), Месси, Икарди, Дибала (Пасторе, 71).

Предупреждения: Хименес, 41. Гонсалес, 47. Меркадо, 50. Пасторе, 72. Родригес, 77.

Судья: Каррильо (Перу).

1 сентября. Монтевидео. Стадион "Сентенарио".

Чили - Парагвай - 0:3 (0:1)

Голы: Видаль, 24 - в свои ворота (0:1). Касерес, 55 (0:2). Ортис, 90+3 (0:3).

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара (Орельяна, 79), Видаль, Босежур, Арангис, Диас (Вальдивия, 57), Санчес, Варгас, Кастильо (Паредес, 57).

Парагвай: Сильва, Самудио (Барейро, 51), Гомес, Алонсо, Морейра, Да Сильва, Ромеро, Альмирон (Ролон, 79), Риверос, Касерес (Ортис, 70), Барриос.

Предупреждения: Барейро, 72. Арангис, 75. Хара, 77. Босежур, 84. Видаль, 90+5.

Судья: Питана (Аргентина).

1 сентября. Сантьяго. Стадион "Монументаль Давид Арельяно".